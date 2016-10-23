Антонио Конте: "Я уважаю Моуринью, наш разговор останется между нами"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 9-го тура премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (4:0) отметил, что эта победа вселила в команду уверенность. По его словам, "аристократы" хотят реабилитироваться перед болельщиками за плохой предыдущий сезон.

- Мы отлично начали этот матч - забили быстрый гол, но продолжили играть в интенсивный футбол и создавали моменты, - приводит ВВС слова Конте. - Эта победа вселит уверенность в команду. Хотим продемонстрировать свои амбиции и реабилитироваться перед своими болельщиками за плохой прошлый сезон. Была не очень приятная ситуация, когда команда уступала в каждой игре. Мы изменили это и теперь играем в хороший футбол.

Что я сказал Моуринью? Это наш частный разговор, и он останется между нами. Я уважаю Жозе, он хороший тренер и многое выиграл здесь.