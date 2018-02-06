Антонио Конте: "Я работаю в "Челси". Давление? Какое давление?"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения от "Уотфорда" в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:4) отказался говорить о возможной отставке. "Синие" проиграли второй матч кряду и идут на 4-м месте в турнирной таблице.

- Мое положение? Все, как и раньше. Я остаюсь здесь, стараюсь работать и добиваться результатов, - цитирует BBC Конте. - Давление? Какое давление? Я работаю - если этого достаточно, хорошо, иначе клубу стоит принять другое решение.