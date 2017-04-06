21:46 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Я продолжу работу в "Челси" в следующем сезоне"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг слухи о вероятном возвращении в чемпионат Италии по окончании сезона. Информацию об уходе из лондонский команды ранее распространил итальянский агент Федерико Пасторелло.

– Не люблю, когда за меня говорят другие, – цитирует The Telegraph Конте. – Я считаю Пасторелло своим другом, хорошо его знаю, но я не люблю, когда за меня говорят другие. "Челси" борется за чемпионство, мы стараемся сделать нечто важное все вместе. Конечно, я продолжу работу в клубе в следующем сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

После этой фразы где-то на Земле тихонько захныкал один маленький жирный Лёня.

22:37

П_о_в_а_р

Опоздал, блина.(((

22:05

П_о_в_а_р

АНТОНИО КОНТЕ: "Я ПРОДОЛЖУ РАБОТУ В "ЧЕЛСИ" В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ" ------------------ Ха.)) Самому то не смешно? Ведь Леонид уже готов возглавить клуп АПЛ.

22:04

shpasic

мечтатель! в следующем сезоне Слуцкий будет Челси в космос запускать!))

21:57

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