Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг слухи о вероятном возвращении в чемпионат Италии по окончании сезона. Информацию об уходе из лондонский команды ранее распространил итальянский агент Федерико Пасторелло.
– Не люблю, когда за меня говорят другие, – цитирует The Telegraph Конте. – Я считаю Пасторелло своим другом, хорошо его знаю, но я не люблю, когда за меня говорят другие. "Челси" борется за чемпионство, мы стараемся сделать нечто важное все вместе. Конечно, я продолжу работу в клубе в следующем сезоне.
баламошка
После этой фразы где-то на Земле тихонько захныкал один маленький жирный Лёня.
22:37
П_о_в_а_р
Опоздал, блина.(((
22:05
П_о_в_а_р
АНТОНИО КОНТЕ: "Я ПРОДОЛЖУ РАБОТУ В "ЧЕЛСИ" В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ" ------------------ Ха.)) Самому то не смешно? Ведь Леонид уже готов возглавить клуп АПЛ.
22:04
shpasic
мечтатель! в следующем сезоне Слуцкий будет Челси в космос запускать!))
21:57