Антонио Конте: "Я продолжу работу в "Челси" в следующем сезоне"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг слухи о вероятном возвращении в чемпионат Италии по окончании сезона. Информацию об уходе из лондонский команды ранее распространил итальянский агент Федерико Пасторелло.

– Не люблю, когда за меня говорят другие, – цитирует The Telegraph Конте. – Я считаю Пасторелло своим другом, хорошо его знаю, но я не люблю, когда за меня говорят другие. "Челси" борется за чемпионство, мы стараемся сделать нечто важное все вместе. Конечно, я продолжу работу в клубе в следующем сезоне.