Антонио Конте: "Я показал, что доверяю всем в своей команде"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил удовлетворение по поводу выхода своей команды в финал Кубка Англии. В полуфинале "синие" со счетом 4:2 обыграли "Тоттенхэм".

– Горжусь этим достижением, оно знаковое для игроков и для меня, – цитирует ВВС Конте. – Это мой первый сезон в Англии, поэтому очень приятно бороться за титул и претендовать на Кубок Англии. Я доволен своими игроками, нашими болельщиками. Они сегодня были великолепны. Надеюсь, эта поддержка сохранится. Она нам очень нужна.

Рад за Батшуайи, который играл с первых минут. Рад и за Аке – молодого игрока из нашей академии. Рад за Виллиана, который забил дважды в сложном для себя сезоне. Это большое достижение. И я показал, что доверяю всем в своей команде. Оставшиеся в запасе Азар и Коста очень хорошо понимали мой план, поскольку я был предельно ясен. Надеюсь, во вторник они сыграют блестяще.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм". Завтра, 23 апреля, во втором полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал", начало матча - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.