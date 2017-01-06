22:29 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Я очень уважаю Кубок Англии"

0
0
0

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча с "Питерборо" в 1/32 финала Кубка Англии отметил, что намерен сделать изменения в составе. По его словам, игровое время получат те футболисты, которые не так часто выходят на поле.

– Это мой первый опыт участия в Кубке Англии, – цитирует Конте официальный сайт "Челси". – Я знаю этот турнир, потому что смотрел много матчей, когда был в Италии. Этот турнир очень важен в Англии, и это один из старейших турниров в мире, поэтому я очень уважаю Кубок Англии.

Более того, это отличная возможность дать игровое время некоторым футболистам, которые на данный момент не очень часто выходят на поле. Я попытаюсь найти правильное сочетание, потому что я хочу пройти дальше в этом турнире.

Атмосфера будет совсем другой по сравнению с обычным матчем в чемпионате. Поэтому важно сохранить концентрацию и остаться собранными.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ