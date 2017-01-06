Антонио Конте: "Я очень уважаю Кубок Англии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча с "Питерборо" в 1/32 финала Кубка Англии отметил, что намерен сделать изменения в составе. По его словам, игровое время получат те футболисты, которые не так часто выходят на поле.



– Это мой первый опыт участия в Кубке Англии, – цитирует Конте официальный сайт "Челси". – Я знаю этот турнир, потому что смотрел много матчей, когда был в Италии. Этот турнир очень важен в Англии, и это один из старейших турниров в мире, поэтому я очень уважаю Кубок Англии.



Более того, это отличная возможность дать игровое время некоторым футболистам, которые на данный момент не очень часто выходят на поле. Я попытаюсь найти правильное сочетание, потому что я хочу пройти дальше в этом турнире.



Атмосфера будет совсем другой по сравнению с обычным матчем в чемпионате. Поэтому важно сохранить концентрацию и остаться собранными.