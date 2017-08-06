Антонио Конте: "Я не видел, было ли удаление Педро"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда должна уже переключиться на подготовку к чемпионату Англии. В матче за Суперкубок Англии "синие" проиграли "Арсеналу" (1:1. Пенальти – 1:4).

– Я не видел ситуации с удалением Педро в конце игры, – цитирует ВВС Конте. – Поэтому сложно что-либо сказать об этом решении. Это уже второй матч после финала Кубка Англии, когда мы заканчиваем играть в меньшинстве. Я слышал, что говорили про пенальти, но не видел эпизода. Мы работаем, стараемся изо всех сил. Предсезонная подготовка была жесткой. Скоро стартует чемпионат, важно сосредоточиться на нем.

Трансляция матча "Арсенал" – "Челси"