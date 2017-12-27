Антонио Конте: "Я не могу говорить о борьбе за чемпионство, здесь все в руках "Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что команда может забыть о борьбе за титул. Лондонцы в турнирной таблице отстают от "Манчестер Сити" на 13 очков, проведя на одну игру больше.

- Думаю, в этом чемпионате у каждой команды сохраняется мотивация бороться до последнего момента, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Я не могу говорить о борьбе за титул, поскольку здесь все в руках "Ман Сити", которые в этом сезоне демонстрируют нечто экстраординарное. Первый круг в их исполнении, в котором они лишь однажды сыграли вничью и победили во всех остальных матчах – это фантастика.

Тем не менее, мы сохраняем мотивацию для борьбы за место в Лиге Чемпионов на следующий год, в которой шесть топ-клубов претендуют на четыре путевки. По разным причинам мы неважно начали сезон, но не перестали работать и стремиться улучшить свои результаты. Мы участвуем во множестве турниров и настраиваемся на каждый матч.