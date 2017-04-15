Антонио Конте: "Я не хочу конфликтовать с Моуринью"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не хотел бы вступать в споры с Жозе Моуринью. В октябре прошлого года португалец обвинил итальянца в том, что тот слишком эмоционально праздновал голы в ворота "МЮ".

- Я не люблю вступать в конфликты у бровки, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Предпочитаю внимательно следить за игрой. Но если такое случается, то это нормально. И для меня, и для тренера соперников. Ожидаю сложную игру против "Манчестер Юнайтед". У них есть возможность финишировать в первой четверке, поэтому игроки будут сражаться за победу.