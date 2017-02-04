Антонио Конте: "Я назвал бы себя сумасшедшим, если бы в начале сезона представил такое лидерство"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии заявил, что его подопечные заслужили лидерство в турнирной таблице, а также отметил, что в моменте с первым голом не было нарушений правил. На данный момент "Челси" опережает ближайшего соперника – "Тоттенхэм" на 12 очков в турнирной таблице.

– Это была важная игра, – цитирует BBC Конте. – Ведь "Арсенал" одна из шести команд, что будут бороться за титул до конца сезона. Нам было важно взять три очка, чтобы увеличить отрыв. За четыре дня мы провели две игры против великих команд. Думаю, мы показали, что заслуживаем оставаться на вершине таблицы. Я очень рад за своих игроков. В каждой встрече они показывают больше желание побеждать.

Был ли фол в моменте с первым голом? В Англии – никогда. Азар сегодня в очередной раз показал свой уровень владения мячом. Я бы подчеркнул, что и без него он провел полезную работу для команды.

Я назвал бы себя сумасшедшим, если бы в начале сезона представил такое лидерство в чемпионате. Мы не очень хорошо стартовали, были разные причины. Изменить ситуацию можно было только лишь работой и отличными способностями футболистов.