Антонио Конте: "Я люблю находиться под давлением"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча против "Борнмута" (3:1) отметил, что команда достойно ответила на давление со стороны "Тоттенхэма" в турнирной таблицей. Перед началом встречи отрыв "синих" составлял четыре очка.

- Я рад, поскольку нам было непросто выиграть, особенно учитывая победу "Тоттенхэма", - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Мы достойно ответили на результаты конкурентов. Сильно начали матч, демонстрируя концентрацию и стремление победить. К сожалению, в определенный момент мы пропустили и на какое-то время оказались под давлением соперника, однако во втором тайме взяли игру в свои руки и забили еще. У нас были возможности увеличить отрыв в счете, но сегодня нам противостояла крепкая, грамотно организованная команда под руководством сильного тренера.

Играя сразу после того, как конкурент одержал победу и приблизился к тебе, ты оказываешься под давлением, и это нормально. Мне нравятся такие ситуации, и я люблю работать в условиях напряженной борьбы. Мне нравится быть под давлением. Я люблю и умею справляться с ним. Именно под давлением ты демонстрируешь максимум того, на что способен.