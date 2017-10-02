Антонио Конте: "Я горд быть тренером "Челси"

Главный трненер "Челси" Антонио Конте отметил, что доволен своей нынешней работой. По словам наставника, он гордится своими футболистами, у которых хорошая самоотдача в каждой игре.

- Я вижу своих игроков ежедневно, и я горд быть их тренером, потому что вижу их самоотдачу на каждой тренировке и в каждой игре, и я доволен этим, – приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. – Несомненно, защитить титул очень сложно, потому что прошлое показывает, что очень сложно выиграть два титула подряд. Наша мотивация всегда и в каждом турнире должна оставаться высокой. Мы должны полностью выкладываться и постараться показать максимум в каждой игре.

В прошлом сезоне было огромное удовлетворение, потому что годом ранее мы финишировали на десятом месте, а затем мы выиграли титул АПЛ и дошли до финала Кубка Англии. Думаю, мы провели фантастический сезон, и в этот раз мы должны постараться показать свой максимум и снова добиться максимально удовлетворительного результата. Несомненно, это не будет легко, но в прошлом сезоне тоже было непросто.