Антонио Конте: "Я должен думать о футболе 18 часов в день. Я одновременно люблю это и ненавижу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что всегда хотел быть тренером. Он также добавил, что одновременно и любит, и ненавидит свою работу.

– Я всегда хотел быть тренером. Я тренировал свою первую команду, когда мне было 14 лет, – приводит GQ слова Конте. – Мне всегда это нравилось. Я всегда чувствовал, что буду этим заниматься. Но иногда я ненавижу свою работу, потому что из-за нее теряешь свою жизнь. Если ты хочешь стать отличным тренером, придется пожертвовать своей жизнью.

Я должен думать о футболе 18 часов в день. Я одновременно люблю это и ненавижу.

Напомним, Конте возглавляет "Челси" с 2016 года. Ранее он также работал в "Ювентусе", "Сиене", "Аталанте" и сборной Италии.