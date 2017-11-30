Антонио Конте: "Я был расстроен тем, что "Суонси" тянул время"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 14-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (1:0) отметил, что извинился перед арбитрами. Во время игры он был удален из технической зоны за споры с рефери.

- Я был расстроен тем, что соперник тянул время, - приводит ВВС слова Конте. - Несколько раз пытался обратить на это внимание. Но я извинился, потому что поступил неправильно. После финального свистка встретился с арбитрами. Не знаю, насколько справедливо было удаление, но решения судей надо уважать.