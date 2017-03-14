12:37 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Выходить на поле, чтобы бить соперников по ногам - это не футбол"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Манчестер Юнайтед" в матче 1/4 финала Кубка Англии (1:0) считает, что полузащитник манкунианцев Андер Эррера справедливо был удален. По словам итальянского специалиста, игроки "МЮ" в начале встречи грубо играли против хавбека "синих" Эдена Азара.

- Считаю, что наша главная задача – играть в футбол, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В первые 25 минут Азар просто не мог этого делать из-за постоянных ударов. Я не сумасшедший и не единственный, кто видел это. Он получал удары по ногам с первой и до последней минуты матча, и никто не сможет сказать, что этого не было. Если ты выходишь бить соперника по ногам, никакой речи о тактике быть не может. Это не футбол. Сильных футболистов регулярно пытаются запугать грубой игрой, и арбитры должны встать на их защиту.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170314-0216.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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пошливы

- Считаю, что наша главная задача – играть в футбол, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В первые 25 минут Азар просто не мог этого делать из-за постоянных ударов. Я не сумасшедший и не единственный, кто видел это. Он получал удары по ногам с первой и до последней минуты матча, и никто не сможет сказать, что этого не было. Если ты выходишь бить соперника по ногам, никакой речи о тактике быть не может. Это не футбол. Сильных футболистов регулярно пытаются запугать грубой игрой, и арбитры должны встать на их защиту. А это и о московском Спартаке.

13:32

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