Антонио Конте: "Все игроки "Челси" заслуживают того, чтобы бороться за звание лучшего игрока сезона"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад, что полузащитники его команды Н'Голо Канте и Эден Азар номинированы на звание лучшего игрока года в Англии. Игроки "синих" за почетную награду поборются с Ромелу Лукаку ("Эвертон"), Алексисом Санчесом ("Арсенал"), Харри Кейном ("Тоттенхэм") и Златаном Ибрагимовичем ("Манчестер Юнайтед").

- Это здорово для них, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Это большое достижение, если ты номинирован на эту премию. Надеюсь, кто-то из них выиграет эту награду, а также, помимо прочего, они станут чемпионами Англии. Индивидуальные награды очень важны, но самое главное – получать их в комбинации с победой в турнирах. Мне не хотелось бы выбирать из двух своих игроков. Они заслуживают лучшего, потому что проводят хороший сезон. Н'Голо Канте, Эден Азар и, полагаю, все мои игроки проводят хороший сезон и заслуживают лучшего. Я рад, потому что это спор между двумя моими игроками, а также и четырьмя игроками из других команд. Мне любопытно узнать, кто из них победит.