Антонио Конте: "Время Батшуайи в "Челси" придет"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что нападающий Миши Батшуайи заслуживает быть в команде, несмотря на малое количество игрового времени. Бельгиец летом перебрался в стан "синих" из "Марселя", и с тех пор забил 3 гола в 13 матчах.

- Без сомнения, Батшуайи хочет играть, но это не так просто, когда ты конкурируешь с Диегу Костой, который демонстрирует фантастический футбол и забивает много голов, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Поведение и отношение Миши к делу просто фантастическое. Он хочет улучшать свои технические навыки и физические возможности. Мы много работаем с ним над тактическими аспектами. Он показывает приверженность делу, проделывает огромный объем работы и демонстрирует полную самоотдачу на тренировках. Повторюсь: для Батшуайи важно продолжать улучшать свою игру. Я уверен, его время придет.

Каждый нападающий отличается от другого нападающего своими характеристиками. Миши отличается от Диегу. Во-первых, он моложе. Он может серьезно прибавить в игре, и возможно многому научиться, играя в одной команде с Диегу, улучшая свои навыки и приобретая важный опыт. Несомненно, тренировки с классными игроками позволяют прибавлять в игре. В этом случае я предпочитаю, чтобы на игрока не оказывалось лишнее давление, потому что в этом нет ничего хорошего. Если я приму решение поставить Миши в стартовый состав, значит, он готов играть. Важно не говорить об этом, чтобы оказывать еще большее давление. Он должен делать то, что умеет, что мы отрабатываем на тренировках, и только это. Если Миши в команде, то это потому, что он заслуживает быть здесь.