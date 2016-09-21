Антонио Конте: "Волевая победа над "Лестером" – это что-то невероятное"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 1/16 финала Кубка английской лиги с "Лестером" (4:2 д.в.) выразил удовлетворение победой. Специалист отметил характер команды, но подчеркнул, что необходимо улучшать игру.

– Это была типично британская игра, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – Когда ты уступаешь к 30-й минуте со счетом 2:0, но в конечном итоге забиваешь 4 гола и выходишь в следующий раунд кубка, это что-то невероятное. Если вы попросите меня прокомментировать пропущенные мячи, я скажу, что был недоволен ошибками своей команды. Однако я увидел невероятный характер футболистов, которые действовали как единое целое, чтобы добиться положительного результата. Они играли всем сердцем демонстрируя потрясающую волю к победе. После поражения в предыдущем матче чемпионата и двух пропущенных мячей сегодня сделать это было очень нелегко. Мы знаем, что нам нужно улучшать игру, и я буду повторять это. Единственный способ добиться этого – упорно работать и совершенствоваться в определенных аспектах. Я уверен, что нам это удастся, и лично приложу все силы для этого.