Антонио Конте: "Венгер - один из лучших тренеров в мире"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что работа Арсена Венгера в "Арсенале" - это фантастическая история. Французский специалист, который возглавлял "канониров" с 1996 года, покинет команду после этого сезона.

- Нам нужно отдать должное Венгеру, - приводит ВВС слова Конте. - Он и сэр Алекс - последние два тренера, которые так долго руководили командами. 22 года в "Арсенале" - это здорово. Это фантастическая история. Он оказал большое влияние на футбол. Он всегда пытался играть в творческий, атакующий футбол. Он заслуживает большого уважения. Мы говорим об одном из лучших тренеров в мире.

За 22 года у руля лондонского клуба Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге - 823 игры.