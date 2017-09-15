Антонио Конте: "Важно показать, что мы сильнее "Арсенала"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча против "Арсенала" сказал, что ""синим" предстоит сражаться в предстоящей игре. Встреча пройдет 17 августа. Начало - в 15.30 по московскому времени.

- В этом матче важно показать, что мы сильнее, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Когда команда играет с "Арсеналом", то может случиться все, что угодно. Мы должны сражаться с соперником. Надеюсь, что игру закончат все 11 игроков! А на поле должны победить лучшие.

Вряд ли мы увидим в действии Дринкуотера, он получил повреждение. Форма Азара улучшается, и он очень близок к тому, чтобы быть полностью готовым. Кэхилл очень хорошо сыграл против "Карабаха". У меня еще есть время, чтобы принять решение о его участии в матче против "Арсенала".