Антонио Конте: "Важно отпраздновать чемпионский титул, потому что он важен для меня, для игроков, для "Челси" и для болельщиков"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассчитывает на победу над "Сандерлендом" в матче 38-го тура чемпионата Англии. Итальянский специалист считает, что "синим" стоит насладиться чемпионским титулом, так как команда добился выдающегося результата в этом сезоне.

- В воскресенье у нас будет две цели: мы постараемся выиграть 30-й матч чемпионата Англии в сезоне, что стало бы просто невероятным достижением для нас, и попробуем помочь Тибо Куртуа завоевать "Золотую перчатку", - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Также мы должным образом подготовимся к финалу Кубка Англии с "Арсеналом".

Важно отпраздновать успех, потому что этот титул является выдающейся победой для меня, для игроков, для клуба и для болельщиков. В воскресенье мы должны постараться выиграть матч, а затем очень важно отпраздновать победу в Премьер-лиге. Я не могу дождаться момента, когда сделаю это вместе со своими игроками и болельщиками, а также вместе с Джоном Терри. Это будет очень важно. Также важно отпраздновать это со Стивом Холландом, потому что он покидает клуб после восьми лет работы. Он является важным человеком в клубе. Он выиграл много титулов, поработал со многими тренерами, и для меня было удовольствием работать с ним в этом сезоне.