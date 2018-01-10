Антонио Конте: "Ван Дейк был трансферной целью "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что новичок "Ливерпуля" защитник Вирджил ван Дейк входил в список интересов лондонского клуба. Итальянец отметил, что сейчас любой команде тяжело на трансферном рынке.

– Это футбол, – цитирует Sky Sports Конте. – Это жизнь. Конечно, ван Дейк был нашей целью, но, как вы понимаете, это футбол. У нас может быть множество целей, но их еще нужно достичь. На трансферном рынке непросто любому клубу.

Напомним, 26-летний ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола и самым дорогостоящим трансфером "Ливерпуля", "красные" заплатили за него 84,5 миллиона евро.