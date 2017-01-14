Антонио Конте: "В январе совершать покупки очень сложно, поэтому "Челси" вернул из аренды Аке и Мусонду"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал причину, по которой защитник Натан Аке был отозван из аренды в "Борнмут". Также итальянский специалист похвалил нападающего Чарли Мусонду, который также начинал сезон на правах аренды в другом клубе, а в этом месяце вернулся в стан "синих".

– За последние полтора года Аке добился отличных результатов, и я решил, что ему пора вернуться в клуб, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – В январе совершать покупки на трансферном рынке очень сложно, так что я воспользовался возможностью, чтобы его вернуть.

История Мусонды несколько отличается от Аке, потому что он не очень много играл в "Бетисе". Это тот игрок, которого я очень хотел просмотреть на предсезонной подготовке. Теперь он с нами, и у него прекрасные перспективы. Он еще молод и может прогрессировать. Я думаю, если он останется и будет работать с нами, чтобы прибавлять в физической форме, технике и тактике, для него это будет очень важно, и для меня тоже, потому что у меня будет отличный вариант в ближайшие месяцы.