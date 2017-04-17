Антонио Конте: "В прошлом сезоне "Челси" играл спокойно и не испытывал давления"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2) отметил, что у его команды осталось шесть финалов до конца турнира. По словам итальянца, давление со стороны "Тоттенхэма" придает мотивацию "синим", чего не было в прошлом сезоне, когда командой руководил Жозе Моуринью.

- У нас осталось шесть финалов, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Борьба за чемпионство не окончена. У нас 50 процентов шансов на победу в лиге, и мы должны твердо знать это. Если мы финишируем первыми, значит мы заслужили победу. Если нет - значит ее заслужила другая команда.

Четыре очка от "Тоттенхэма"? Давление - это нормально. Я предпочитаю биться за титул под давлением тому, чтобы сохранять спокойствие вдали от борьбы за чемпионство. Нам повезло, что мы находимся в центре борьбы. В прошлом сезоне "Челси" играл спокойно, не испытывая давления.