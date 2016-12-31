Антонио Конте: "В начале сезона никто не думал, что "Челси" будет бороться за чемпионство"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что не ожидал такой успешной первой части сезона. "Синие" лидируют в премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

– В начале сезона никто из нас, ни один журналист не думал, что "Челси" будет бороться за чемпионство, – цитирует AFP Конте. – Потому что прошлый сезон был неудачным, трансферная кампания прошла спокойно. Кто-то ее считал не слишком удачной. Но я рад, что теперь мнение меняется. Хотя, конечно, это создает и определенное беспокойство. Нужно быть осторожным, когда мнение резко меняется.