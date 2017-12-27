Антонио Конте: "В матче с "Брайтоном" мы доминировали на поле"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 20-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (2:0) отметил, что команда могла добиться более крупной победы. По его словам, лондонцы доминировали в этой игре.

- Это был хороший матч. По статистике мы нанесли 25 ударов по воротам, 8 в створ, подали 13 угловых и заметно превзошли соперника по владению мячом, – приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. – Как и в матче с "Эвертоном", мы доминировали на поле, но сегодня сумели дважды забить. У нас было немало возможностей, чтобы добиться более крупной победы, но в любом случае я увидел максимальный настрой и отменную интенсивность игры в исполнении своих футболистов. Мы хотели выиграть и важно, что нам удалось начать вторую половину сезона с победы. Мы проделали хорошую работу и должны продолжать в том же духе.