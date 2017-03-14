Антонио Конте: "В Кубке Англии остались сильнейшие команды"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что полуфинальный матч Кубка Англии против "Тоттенхэма" будет сложным для его команды. Поединок состоится 22 апреля на "Уэмбли". По мнению итальянца, в турнире остались лучшие команды. Вторую пару полуфиналистов составили "Арсенал" и "Манчестер Сити".

- Это будет очень сложная игра против сильного соперника, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - На данный момент мы обменялись победами в этом сезоне. Уверен, это будет великолепный матч для всех зрителей и поклонников нашего клуба. В турнире остались сильнейшие клубы - "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Сити". Конкуренция очень высока, и мы должны быть готовы к ней. Они показали, что могут обыграть нас, но и мы знаем, как побеждать их. Все расставит по своим местам игра.