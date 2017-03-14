03:48 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "В Кубке Англии остались сильнейшие команды"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что полуфинальный матч Кубка Англии против "Тоттенхэма" будет сложным для его команды. Поединок состоится 22 апреля на "Уэмбли". По мнению итальянца, в турнире остались лучшие команды. Вторую пару полуфиналистов составили "Арсенал" и "Манчестер Сити".

- Это будет очень сложная игра против сильного соперника, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - На данный момент мы обменялись победами в этом сезоне. Уверен, это будет великолепный матч для всех зрителей и поклонников нашего клуба. В турнире остались сильнейшие клубы - "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Сити". Конкуренция очень высока, и мы должны быть готовы к ней. Они показали, что могут обыграть нас, но и мы знаем, как побеждать их. Все расставит по своим местам игра.

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Материалы REN-TV

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