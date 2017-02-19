Антонио Конте: "В Италии история "Линколна" попросту невозможна"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поздравил клуб пятого по силе дивизиона Англии "Линколн Сити" с выходом в четвертьфинал Кубка страны. Также он отметил, что подобное на его родине в Италии просто невоз

- Это потрясающее достижение как для самого "Линколн Сити", так и для Кубка Англии в целом, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В Италии подобное попросту невозможно. Это лишний раз демонстрирует, что при наличии веры в свою работу и желания бороться возможно все. Я рад, что мы, выйдя в четвертьфинал, становимся частью этой невероятной истории.