08:02 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "В Италии история "Линколна" попросту невозможна"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте поздравил клуб пятого по силе дивизиона Англии "Линколн Сити" с выходом в четвертьфинал Кубка страны. Также он отметил, что подобное на его родине в Италии просто невоз

- Это потрясающее достижение как для самого "Линколн Сити", так и для Кубка Англии в целом, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В Италии подобное попросту невозможно. Это лишний раз демонстрирует, что при наличии веры в свою работу и желания бороться возможно все. Я рад, что мы, выйдя в четвертьфинал, становимся частью этой невероятной истории.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170219-0040.html

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