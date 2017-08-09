Антонио Конте: "В других странах две команды борются за титул, а в Англии все иначе"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что его команде будет сложно защитить чемпионский титул в предстоящем сезоне. По его словам, в Англии конкуренция гораздо выше, чем в других странах.

– Это непростая лига, – цитирует ВВС Конте. – В других странах есть пара клубов, которые сражаются за титул. А тут все иначе. В Англии есть шесть команд, которые очень сильны. И мы должны быть готовы к мощному сражению. Мы хотим снова бороться за титул. Надеюсь, что качество команды позволит нам это сделать.