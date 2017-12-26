Антонио Конте: "В Англии стоит делать небольшой перерыв после рождественских матчей"

Главный тренер "Челси"​ Антонио Конте считает, что в чемпионате Англии нужно делать перерыв после рождественских матчей. Также он признался, что для него по-прежнему непривычно играть на Рождество.

– Впервые в серии А играют в рождественский период, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Но затем у них будет зимний перерыв в январе. Это неплохая идея – давать небольшой отдых после рождественских матчей, для Англии в том числе. Игроки заслуживают этого.

Играть в футбол на Рождество немного странно для меня. В прошлом сезоне это было впервые для меня и для моей семьи, но все было отлично. Рождество является важным периодом, потому что можно провести значительную часть времени со своей семьей, и это просто фантастика, что люди могут проводить часть времени на Рождество с нами на футболе, и мы можем быть все вместе.