Антонио Конте: "В Англии нельзя разделить матчи на простые и сложные"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не считает, что матч 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" будет чем-то отличаться от других игр. По его мнению, в английской лиге нет простых или сложных поединков.

- Это еще одна игра. Я не знаю, удобен ли этот соперник для нас или нет, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Я знаю, что "Манчестер Сити" с начала сезона борется за титул, у них очень сильный состав, но мы предпочитаем думать о своей игре и идти от матча к матчу. В Англии нельзя разделить матчи на простые и сложные, противостоит тебе "Сити" или другая команда.