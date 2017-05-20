Антонио Конте: "У Терри есть все, чтобы продолжать играть в футбол"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что защитник Джон Терри может еще поиграть в другом клубе, несмотря на появившиеся слухи о возможном завершении карьеры. Ранее было объявлено, что 36-летний англичанин покинет стан "синих" летом.

- Джон силен, и в моменты, когда я выпускал его на поле, он демонстрировал это, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В такой момент карьеры необходимо прислушиваться к своему тему и разуму, чувствовать, есть ли желание и стремление бороться и усердно работать каждый день. Если ты чувствуешь это, будет правильным продолжать играть в футбол. Думаю, у Джона есть все необходимые характеристики для этого.

Джон заслуживает лучшего. Он является легендой клуба, и в этом сезоне он сыграл важную роль в успехе команды. По этой причине я должен взять время на раздумья и принять оптимальное решение относительно него.