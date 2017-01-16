Антонио Конте: "У меня нет проблем с тем, чтобы выпускать молодежь на поле"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что готов доверять молодым игрокам. Также он считает, что с уходом Оскара из команды шанс проявить себя появился у 20-летнего Рубена Лофтуса-Чика.

- Я доверяю всем своим игрокам, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Рубен Лофтус-Чик является очень способным футболистом. Думаю, после того как Оскар покинул команду, у него будет возможность проявить себя. Для Батшуайи также важно продолжать работать в этом ключе, доказывая мне, что он заслуживает играть. У меня нет проблем с тем, чтобы выпускать молодых футболистов на поле.