02:40 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "У меня большие амбиции, но у меня нет денег для "Челси"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что у него большие амбиции. Также он раскритиковал руководство клуба за отсутствие должного финансирования.

– У меня большие амбиции, но у меня нет денег для "Челси", – цитирует The Guardian Конте. – Клуб очень хорошо знает, в чем состоит моя идея, каковы мои амбиции. Все предельно ясно. Когда вы решаете работать с таким типом тренера, вы должны понимать, что подписываете специалиста с большими амбициями. Я не люблю проигрывать, я – победитель. Эти амбиции всегда должны разделятся клубом.

Разделяет ли их "Челси"? Я не знаю. Я должен работать на поле и стараться изо всех сил с игроками, которые предоставил мне клуб. Многие из задаваемых мне вопросов должны адресоваться не мне, а клубу. В прошлом сезоне мы проделали фантастическую работу. Мы стали большим сюрпризом. Нужно было продолжать строить что-то важное с тренером. Игроки, я, и клуб – мы должны быть недовольны сейчас, так как не боремся за титул. Если ваше имя "Челси", нужно пытаться биться до конца.

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