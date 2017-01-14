Антонио Конте: "У Косты боли в спине"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии гостевого матча 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" подчеркнул, что нападающий Диегу Коста не попал в заявку из-за болей в спине.

– Во вторник Коста перестал тренироваться, у него боли в спине, и потом на этой неделе он с нами не тренировался, – приводит Squawka слова Косты. – Мы играли без Диегу против "Борнмута", и у нас было время подготовиться к этому матчу. Мы очень хорошо готовы.

Напомним, разногласия между Конте и Костой произошли в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от подопечного полной самоотдачи на занятиях. Позже стало известно, что Коста проигнорировал последние тренировки команды после того, как получил предложение от одного из китайских клубов с зарплатой в 35 миллионов евро в год.