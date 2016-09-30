Антонио Конте: "У "Челси" нет волшебной палочки, чтобы за пару месяцев исправить ситуацию"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сохраняет позитивный настрой, несмотря на поражения от "Арсенала" и "Ливерпуля" в премьер-лиге. Также он отметил, что "синим" предстоит много работать, чтобы вернуться на ведущие позиции. Завтра "Челси" в рамках 7-го тура чемпионата Англии сыграет с "Халл Сити".

- Всегда плохо, когда проигрываешь два матча, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Но я считаю, что в этих двух матчах мы многому научились, и нам надо много работать, чтобы вернуть позиции. Важно не забывать прошлое, потому что оно очень четкое. "Челси" в прошлом сезоне стал 10-м, и это значит, что есть проблемы. Теперь при помощи упорной работы мы пытаемся исправить ситуацию, и я, и игроки, и весь клуб в целом. У нас нет волшебной палочки, чтобы за несколько месяцев исправить ситуацию. Нам надо много работать, и мы это и делаем. Нам надо понять, что только упорный труд позволит сократить отставание. Считаю, что мы встречались с двумя очень сильными командами, которые сейчас лидируют, и нам надо прибавлять.