Антонио Конте: "Трудно сказать, в чем бы Канте мог еще улучшить свою игру, он - великолепен"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Вест Хэмом" в матче 27-го тура чемпионата Англии (2:1) выразил восхищение полузащитниками Н'Голо Канте и Эденом Азаром. По его мнению, французский хавбек играет настолько хорошо, что трудно выделить аспекты, в которых ему стоит прибавить.
– Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил 5 ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом… Шучу! – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Если честно, мне придется потрудиться, чтобы указать ему моменты, в которых он мог бы улучшить свою игру. Н'Голо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться. Все мои футболисты играют очень хорошо.
Азар? Эден очень важен для нас, мы все это знаем. Он великолепный, технически одаренный игрок. Его сильные стороны раскрываются при игре на контратаках между линиями. Это не совсем его специализация, однако он очень хорош в ситуациях, когда нужно принять мяч, обыграть оппонента один в один и нанести опасный удар по воротам. Кроме того, у нас есть множество других вариантов реализации контратак, в которых могут участвовать Виллиан, Педро и Кост.
Ботаникум
Как быстро стал необходимым новой команде этот молодчага Н'Голо!? И удивительно, что футбольная Европа разглядела этот талант в скромном "Лестере" и ещё совсем недавно президент "Реала" высокомерно воротил нос при упоминании вместе имени Канте и его "Реала"!?.... Не сомневался, что трудяга Канте пришёл в "Челси" не скамейку полировать, а РАБОТАТЬ на полную катушку. Рядом с таким моторным опорником и "художнику" Азару творить на поле ЛЕГЧЕ. С этими парнями "Челси" в следующем розыгрыше ЛЧ имеет шансы на НЕПЛОХОЕ (мягко говоря) выступление.
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