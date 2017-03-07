Антонио Конте: "Трудно сказать, в чем бы Канте мог еще улучшить свою игру, он - великолепен"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Вест Хэмом" в матче 27-го тура чемпионата Англии (2:1) выразил восхищение полузащитниками Н'Голо Канте и Эденом Азаром. По его мнению, французский хавбек играет настолько хорошо, что трудно выделить аспекты, в которых ему стоит прибавить.

– Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил 5 ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом… Шучу! – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Если честно, мне придется потрудиться, чтобы указать ему моменты, в которых он мог бы улучшить свою игру. Н'Голо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться. Все мои футболисты играют очень хорошо.

Азар? Эден очень важен для нас, мы все это знаем. Он великолепный, технически одаренный игрок. Его сильные стороны раскрываются при игре на контратаках между линиями. Это не совсем его специализация, однако он очень хорош в ситуациях, когда нужно принять мяч, обыграть оппонента один в один и нанести опасный удар по воротам. Кроме того, у нас есть множество других вариантов реализации контратак, в которых могут участвовать Виллиан, Педро и Кост.