Антонио Конте: "Тренер - это портной"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Лестером" (3:0) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда провела хороший матч. По словам итальянского специалиста, его подопечные работали с преданностью своему делу.

– Была хорошая игра, – приводит BBC слова Конте. – С самого начала попросил своих подопечных действовать интенсивно и постараться играть так, как мы делаем на тренировках.

Я очень рад, потому что футболисты хорошо меня поняли. Это лучшая наша игра, я видел, как ребята работают и преданы делу. Когда упорно работаешь, важно потом провести хороший матч.

На этой неделе мы долго думали над тем, как бы действовать более компактно. Мы нашли систему, которая очень подходит этой команде. Тренер должен понимать детали и как бы сшить правильный костюм. В этом случае мы как портные.