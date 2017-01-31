Антонио Конте: "Тренер должен верить в свои идеи даже после поражений"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии гостевого матча 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" отметил, что за последнее время стиль игры команды претерпел серьезные изменения. По словам итальянского специалиста, команда Юргена Клоппа играет в привлекательный футбол и делает это очень хорошо.

– Кое-что изменилось в моем мышлении, в мышлении команды, – приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. – Мы привыкали к новому типу футбола, к новым идеям и искали правильные решения, которые бы позволили мне лучше адаптироваться к игрокам, а им – ко мне.

После двух осенних поражений мы поняли, что двигались не в том направлении, и если не хотим повторить ошибки предыдущего сезона, нам, несомненно, нужно что-то менять. И нам удалось это изменить. В этом смысле я рад за своих игроков, потому что они продемонстрировали свое желание меняться, искать новые решения, чтобы изменить ситуацию команды в сезоне.

"Ливерпуль" очень хорошо начал этот сезон, играя в привлекательный футбол, и это верный путь. Но после поражений вы должны продолжать верить в свои тренерские идеи.

Когда ты терпишь поражение, ты начинаешь думать, что движешься в неверном направлении, но, если у тебя есть философия, ты должен преодолеть свой неудачный период. Думаю, команда Юргена Клоппа играет в привлекательный футбол и делает это очень хорошо.

Матч между "Ливерпулем" и "Челси" начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Челси"