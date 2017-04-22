Антонио Конте: "Терри - серьезная потеря для "Челси" в следующем сезоне, но он хочет играть регулярно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что уход защитника Джона Терри станет серьезной потерей для команды. 36-летний англичанин ранее заявил, что уйдет из стана "синих" летом после 19 лет.

- Я повторял на каждой пресс-конференции, что Джон очень важен для меня в мой первый сезон. Он помогает мне на поле и за его пределами. Это наш выдающийся капитан. Проблема заключается в том, что Джон хочет играть регулярно, по этой причине мы должны уважать его решение. Я был футболистом и знаю, когда в карьере наступает такой момент, разум и тело говорят вам продолжать, потому что вы ощущаете, что можете это делать. Если вы хотите играть регулярно, то это ваше право. Если вы спросите, серьезная ли это потеря для нас в следующем сезоне, то я отвечу – да и еще раз да. Я вижу, что он делает в этом сезоне, и я повторюсь, для раздевалки, в момент, когда мы строим новую команду, игрок калибра Джона Терри очень для нас важен.