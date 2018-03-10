06:39 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Терри может приходить на базу "Челси", когда пожелает"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что бывший защитник команды Джон Терри​ может в любое время посещать базу клуба. В четверг 37-летний англичанин посетил Кобхэм и встретился с бывшими партнерами по команде.

– "Челси" является домом для Джона, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Он может приходить сюда, когда пожелает. Двери всегда открыты для него и для игроков, которые писали историю клуба. Мне всегда приятно увидеться и пообщаться с ним. Это также правильно и для игроков, которые могут снова увидеться со своим бывшим капитаном.

Терри посетил тренировку "Челси". Видео

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180309-1818.html

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