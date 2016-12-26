Антонио Конте: "Теперь каждый соперник хочет обыграть именно "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте похвалил команду за победу над "Борнмутом" (3:0) в матче чемпионата Англии. Эта победа стала 12-й подряд для "синих".

– Мы провели хороший матч, могли забить больше, – цитирует ВВС Конте. – Я доволен отношением игроков к матчу. Мы играли без важных исполнителей, без Диегу Косты и Н’Голо Канте, но действовали очень хорошо. Впервые играли без настоящего центрфорварда, отрабатывали это на тренировках. Полагаю, сейчас это оптимальная схема. Однако я не забываю про Миши Батшуайи. Он очень талантлив. Пока Миши адаптируется, и я верю в него.

Не так просто в Англии выиграть 12 матчей подряд. Это фантастическая серия. Теперь каждый соперник хочет обыграть именно нас.