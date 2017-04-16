Антонио Конте: "Судьи принимают сторону соперников "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2) отметил, что арбитр встречи вновь ошибся в пользу соперников. Первая голевая атака хозяев поля началась после игры рукой полузащитника Андера Эрреры.

– В матче против "Борнмута" мы пропустили в идентичной ситуации, – цитирует BBC Конте. – В игре против "Стоук Сити" в наши ворота поставили сомнительный пенальти. Но это не важно. Сейчас нужно найти правильное решение, хотя судейские решения помешали нам. Не везет.