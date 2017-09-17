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18:15 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Странно, что "Челси" третий матч против "Арсенала" заканчивает вдесятером"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча против "Арсенала" (0:0) отметил, что обе команды пытались победить. Он подчеркнул, что в дерби не бывает простых игр.

- Все игры против "Арсенала" получаются очень сложными, мы знали, как они будут играть, - цитирует Express Конте. - Обе команды хороши, а ничейный результат закономерен.

Что касается удаления Луиса, то я не люблю комментировать решения судей. Вы видели все сами. Уважаю арбитров, но мне кажется странным, что "Челси" в третьем матче против "Арсенала" заканчивает вдесятером.

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Конте - на выход! освобождай место для Леонида!

19:05

баламошка

Венгер всё купил.

18:19