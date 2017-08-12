Антонио Конте: "Старт сезона - хороший шанс для Батшуайи"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 1-го тура чемпионата Англии против "Бернли" отметил, что рассчитывает на нападающего Миши Батшуайи. Специалист подчеркнул, что на старте сезона форвард может доказать свою состоятельность тренерскому штабу.

– Старт сезона – хороший шанс для Батшуайи, – цитирует клубная пресс-служба Конте. – Он принимал участие в каждой игре предсезонки и готов на 120 процентов. Уверен, он постарается проявить себя с наилучшей стороны, ведь для него это важный момент.