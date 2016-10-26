Антонио Конте: "Слова Моуринью для меня значения не имеют"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не придал словам наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью никакого значения после очной игры в 9-м туре чемпионата Англии (4:0). После встречи португалец сказал итальянцу: "Ты не должен был заводить болельщиков при счете 4:0. Ты делал это при счете 1:0, но при счете 4:0 это унизительно".

– Честно говоря, для меня его слова значения не имеют, – цитирует The Sun Конте. – После игры у меня было позитивное настроение, потому что мы проделали прекрасную работу. Учиться можно всегда: и после побед, и после поражений. Но вот этот разговор научить чему-то не может, поэтому значения он не имеет.