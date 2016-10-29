Антонио Конте: "Схема "3-4-3" хорошо подходит "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте доволен игрой команды по схеме "3-4-3", несмотря на поражение от "Вест Хэма" в 1/8 финала Кубка лиги (1:2). Также, по его мнению, "синим" нужно улучшать игру в атаке.

- Не победа или поражение влияют на мое решение о смене игровых идей или влияют на уверенность моих игроков, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Нынешняя игровая схема нам хорошо подходит, мы нашли хороший баланс и прибавили в атакующей игре, поскольку в каждом матче мы забивали мячи, несмотря на то, что нам по-прежнему есть над чем работать при игре в атаке.

Между игрой в 4 защитника и в 3 защитника есть разница, но я увидел много положительных моментов, и мы хотим продолжать в таком же духе. Мы упорно работаем над улучшениями, но при этом понимаем, что избранный путь – верный.