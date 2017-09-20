Антонио Конте: "Сейчас самый удачный момент для Азара вернуться в стартовый состав"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте накануне матча 1/16 финала Кубка лиги против "Ноттингем Форест" отметил, что вингер Эден Азар выйдет на поле в стартовом составе. Также он считает, что "синие" должны в каждом турнире показывать свой максимум.

- Кубок лиги - один из четырех турниров. Мы должны постараться сделать лучшее, на что способны, - цитирует пресс-служба Конте. - Участвовать в четырех турнирах нелегко, но завтра у нас есть хорошая возможность предоставить шанс некоторым футболистам, которые не получали много игрового времени. Этот сезон может стать возможностью для всех игроков, чтобы проявить себя на поле. Важнее всего пользоваться шансом, когда ты его получаешь. У нас в составе собрано много молодых игроков. Для них важно получить этот шанс и показать мне, что я могу рассчитывать на них.

Разумеется, мы хотим победить и выйти в следующий раунд. То же самое касается "Ноттингем Форест". Мы говорим о великом клубе с выдающейся историей. Мы относимся к "Ноттингему" с большим уважением и по этой причине должны быть очень внимательны. В последней игре они победили "Ньюкасл". Я смотрел много матчей с их участием, и они играют в хороший футбол.

Сейчас самый удачный момент для Эдена вернуться в стартовый состав. Мы неплохо справились с его ситуацией, и сейчас мы уже завершаем процесс реабилитации. Он долгое время был травмирован, и нам надо действовать очень осторожно. Нельзя торопиться, но он уже готов выйти на поле в стартовом составе. Этот матч подарит ему отличную возможность появиться на поле с первых минут.