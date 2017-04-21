Антонио Конте: "Сейчас для "Тоттенхэма" отличный момент, чтобы перестать себя считать аутсайдером"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с "Тоттенхэмом" подчеркнул, что "шпоры" - серьезная сила в английском футболе. Ранее Маурисио Покеттино заявил о том, что его подопечные являются аутсайдером предстоящей встречи.

- "Тоттенхэм" считается аутсайдером в чемпионской гонке премьер-лиги. Однако это серьезная сила в английском футболе, - приводит пресс-служба "синих" слова Конте. - Покеттино третий год работает с командой, и это подходящий момент, чтобы перестать говорить о себе как об аутсайдере и находить этому оправдание.

"Тоттенхэм" - отличная команда, они уже второй год подряд борются за титул. В прошлом сезоне они его упустили, а в этом снова ведут борьбу за победу в чемпионате.

"Шпоры" продолжат борьбу за титул в каждом матче. У них множество выдающихся игроков. Они строят нечто очень важное и работают совместно с Покеттино третий год. Это момент, чтобы перестать себя считать аутсайдером. Подходящий момент для этого.

Напомним, что матч "Челси" - "Тоттенхэм" состоится 22 апреля, начало игры - в 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.