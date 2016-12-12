08:48 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "С "Челси" могут снять очки? Почему мы должны быть наказаны за ситуацию, в которой не являемся виновниками?"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте удивлен информацией о том, что с его команды могут быть сняты очки за массовую потасовку игроков после матча чемпионата Англии с "Манчестер Сити". По его мнению, его футболисты не виноваты в случившемся. Напомним, такое суровое решение Футбольная ассоциация Англии (ФА) может принять в связи с тем, что это уже пятый случай недисциплинированного поведения "синих" за последние 19 месяцев.

– Вы шутите? Не понимаю, почему мы должны быть наказаны за ситуацию, в которой не являемся виновниками? Я отказываюсь понимать это, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мои игроки старались сохранять спокойствие. Мы пытаемся сделать нашу игру лучше во всех аспектах. Необходимо быть справедливыми и четко разграничивать ситуации, когда виновата одна команда или обе. В каждой игре на поле все 90 минут идет борьба, однако она заканчивается с финальным свистком арбитра. Я не знаю, что произошло в прошлом, но вижу, что происходит сейчас. Мои игроки старались сохранять спокойствие, насколько это было возможно

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20161211-1845.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

Бл.., а Валера-то тут причем?

09:52

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