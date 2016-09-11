21:15 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте:
"Решение Марринера при втором голе в ворота "Челси" – большая ошибка"

0
0
0
1

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после гостевого матча 4-го тура чемпионата Англии со "Суонси" (2:2) посетовал на ошибку главного арбитра встречи Андре Марринера, засчитавшего второй гол в ворота его команды.

– Очень сложно сказать что-то содержательное по игре. Сожалею о том, что потеряли сегодня два очка, – цитирует Sky Sports Конте. – Мы вели в счете и создали много моментов, которые могли упрочить наше преимущество, однако пропустили два мяча: один – после нашего штрафного, второй – весьма неоднозначный. Момент все прекрасно видели. Не хотел бы акцентировать внимание на ошибке Марринера, но я считаю, что арбитр допустил большую ошибку в эпизоде со вторым голом в наши ворота. После матча я с ним не разговаривал.

Мы провели хорошую игру, команда действовала интенсивно от первой до последней минуты. Диегу Коста на протяжении всего матча много раз получал по ногам от защитников "Суонси". Удивительно, что все из них остались на поле до финального свистка.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Блудный Свин

с проглотом!

21:26

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ