Главный тренер "Челси" Антонио Конте после гостевого матча 4-го тура чемпионата Англии со "Суонси" (2:2) посетовал на ошибку главного арбитра встречи Андре Марринера, засчитавшего второй гол в ворота его команды.

– Очень сложно сказать что-то содержательное по игре. Сожалею о том, что потеряли сегодня два очка, – цитирует Sky Sports Конте. – Мы вели в счете и создали много моментов, которые могли упрочить наше преимущество, однако пропустили два мяча: один – после нашего штрафного, второй – весьма неоднозначный. Момент все прекрасно видели. Не хотел бы акцентировать внимание на ошибке Марринера, но я считаю, что арбитр допустил большую ошибку в эпизоде со вторым голом в наши ворота. После матча я с ним не разговаривал.

Мы провели хорошую игру, команда действовала интенсивно от первой до последней минуты. Диегу Коста на протяжении всего матча много раз получал по ногам от защитников "Суонси". Удивительно, что все из них остались на поле до финального свистка.